Preiti: «Radu a Bologna sfortunato. Non facile fare secondo ad Handanovic»

Antonello Preiti, a Sportitalia mercato, ha parlato di Radu e del suo errore a Bologna. Il portiere rumeno, a detta sua è stato molto sfortunato. Non facile fare il secondo di Handanovic all’Inter

NON FORTUNATO − Preiti è ritornato su Radu e l’errore in Bologna-Inter: «Andrei Ionut Radu è un ragazzo giovane, un infortunio come quello di Bologna può capitare anche a grandi campioni. È capitato a Gianluigi Buffon in B e a Gigio Donnarumma in Nazionale. Lo ritengo un buon portiere, si rifarà. Aveva fatto bene a Genova, non è stato fortunato a Bologna. Non è facile fare il secondo a Samir Handanovic anche perché non giocava quasi mai. Tra qualche anno parleremo non più dell’infortunio a Bologna».