Pardo: «Dybala-Inter proposta non clamorosa, una sensazione! Lukaku…»

Dybala e l’Inter sono promessi sposi ormai da mesi ma ancora l’affare non si è concretizzato, nonostante arrivino solo conferme (vedi articolo). Secondo Pierluigi Pardo, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, nella testa dell’argentino c’è più di un dubbio.

DUBBI – Paulo Dybala e la Juventus si sono lasciati certamente non nel migliore dei modi. Pierluigi Pardo espone le sue sensazioni: «Io ho la sensazione forte che qualcosa non abbia funzionato. Che al netto di tutto ci sia stato un atteggiamento da parte dell’agente di Dybala che la Juventus non ha apprezzato. Io questa sensazione ce l’ho, vale a dire che lui non sia molto soddisfatto e che numeri alla mano, vedendo la proposta dell’Inter sicuramente sostanziosa ma non clamorosa rispetto a quella della Juventus, qualche dubbio nella testa di Dybala ci sia».

QUESTIONE DI PRIORITÀ – Pardo prosegue parlando delle diverse gerarchie con cui la Juventus e l’Inter stanno trattando Dybala: «In sintesi possiamo dire che la Juventus ha dato priorità a Dusan Vlahovic e l’Inter a Romelu Lukaku. Detto ciò, Dybala rimane e rimarrà un giocatore importante. Però, a livello di gerarchie, bisogna dire che alla fine la Juventus ha scelto Vlahovic e l’Inter come primo colpo ha deciso di portare Lukaku, forse perché pensa ci sia più tempo per Dybala. Mi sembra comunque verosimile che possa andare all’Inter, dove arriverebbe con un ingaggio importante da top player ma non da top top top».