Preiti: «Inter e Juventus, opportunità di mercato dall’ultimo momento»

Poco meno di otto giorni alla fine del mercato, che si chiuderà alle 20 di giovedì 1 settembre. Secondo il dirigente Preiti sia l’Inter sia la Juventus hanno la possibilità di sfruttare l’ultima fase per completare le rose: ne ha parlato a Sportitalia Mercato.

AL FOTOFINISH – Antonello Preiti valuta le operazioni che possono completarsi entro l’1 settembre: «Ci sono delle situazioni che vengono fuori all’ultimo. Credo che sia la Juventus, con Arkadiusz Milik e Leandro Paredes, sia l’Inter con Francesco Acerbi come centrale difensivo, ma anche il portiere per il Napoli siano tutte delle opportunità da cogliere all’ultimo momento. Non è una questione di idee, ma solo di tempi».