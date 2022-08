Icardi, dalle cifre altissime con l’Inter al quasi nulla al PSG: cessione in arrivo

Icardi è pronto a trasferirsi nuovamente dopo il passaggio dall’Inter al PSG del 2019. Per l’attaccante argentino, però, ora la situazione è molto meno glamour e il suo prossimo cambio di maglia non sposterà nulla.

TRE ANNI DOPO – A febbraio 2019 finiva, di fatto, l’esperienza di Mauro Icardi all’Inter con “l’ammutinamento” prima del Rapid Vienna. Poco più di sei mesi dopo la società è riuscita a piazzarlo al PSG, in prestito con diritto di riscatto. Opzione esercitata dal club francese, per un totale di cinquanta milioni più ventidue di possibili bonus. Un trasferimento che, adesso, si può definire un colpaccio dell’Inter visto il pessimo rendimento di Icardi a Parigi. Il PSG se ne vuole liberare, l’argentino è ai margini e fuori dal progetto. In Turchia viene dato per certo il passaggio al Galatasaray, da definire in breve tempo. Ma nel caso Icardi andrà o in prestito o liberandosi a zero.