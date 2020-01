Prandelli: “Inter stai facendo cose importanti. Le richieste di Conte…”

Condividi questo articolo

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto oggi a “Tutto Mercato Web Radio” per parlare della corsa scudetto e del rendimento nel girone d’andata dell’Inter di Conte

SERIE A – Cesare Prandelli durante la trasmissione radiofonica “Stadio Aperto” ha parlato prima della corsa scudetto: «Maurizio Sarri sta facendo un ottimo lavoro, ha imposto in maniera cauta la sua filosofia senza imporsi violentemente. Rispetto agli altri campionati ci sono vere concorrenti, come l’Inter che sta facendo qualcosa di importante e la Lazio che tiene il passo e sono convinto rimarrà protagonista fino alla fine. Inzaghi ha il centrocampo più forte d’Italia».

INTER – Prandelli ha poi parlato delle richieste del tecnico nerazzurro: «La squadra di Conte deve avere sempre l’intensità alta, Antonio vuole qualche elemento in più per tenere quei ritmi per tutta la partita. Se un allenatore chiede qualcosa alla società vuol dire che ha notato delle carenze specifiche della rosa».