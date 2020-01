Il Barcellona esonera Valverde! Già scelto il sostituto – Sky

Il Barcellona ha esonerato il tecnico Ernesto Valverde. L’allenatore spagnolo non sarà più blaugrana, dopo due stagioni e mezzo sulla panchina del CampNou. “Sky Sport” riporta il nome del sostituto scelto dal club.

ESONERATO – Il Barcellona ha esonerato l’allenatore Esrnesto Valverde: a riportarlo è “Sky Sport”. Fatale al tecnico spagnolo l’eliminazione dalla Supercoppa di Spagna: i blaugrana sono stati sconfitti 2-3 dall’Atletico Madrid, in semifinale giovedì scorso. Sul destino di Valverde influiscono anche i malumori presenti nello spogliatoio del Barcellona: ormai irrimediabilmente compromessi i rapporti tra lui e molti senatori, secondo le indiscrezioni dalla Spagna. Valverde non sarà più l’allenatore dei catalani, nonostante il primo posto nella Liga (con il Real Madrid) e la qualificazione agli ottavi di Champions League (il prossimo avversario sarà il Napoli). Arrivato nell’estate 2017, il tecnico se ne va dopo due campionati ed una Coppa di Spagna. Palmarès insufficiente i fini palati del Camp Nou, nauseati anche dalla dolorosa eliminazione in semifinale contro il Liverpool, nella Champions League 2018/19.

SOSTITUTO – La panchina viene momentaneamente affidata a Francisco Javier García Pimienta, allenatore del Barcellona B. Tuttavia, secondo “Sky Sport”, il Barcellona ha nome del sostituto: con ogni probabilità sarà Enrique Setién Solar, comunemente noto come Quique Setién . Per l’allenatore 61enne pronti due anni e mezzo di contratto: si attende solo l’ufficialità.