Porto, al via il rimborso dei biglietti ai tifosi dell’Inter. Le novità – TS

Dopo lo scandalo dei biglietti di Porto-Inter il club portoghese procede col rimborso nei riguardi dei tifosi nerazzurri. Di seguito tutte le informazioni riportate da Tuttosport.

RIMBORSO – Il Porto avrebbe dato il via alle procedure per il rimborsare i tifosi dell’Inter che, in occasione della partita di ritorno di Champions League, sono stati vittima della mala organizzazione. Secondo quando rivela Tuttosport il club portoghese starebbe rimborsando i biglietti agli interisti che, pur possedendo i regolari tagliandi per Porto-Inter, sono rimasti fuori dall'”Estadio do Dragao” (vedi testimonianza). Sempre a detta di Tuttosport, il club portoghese avrebbe escluso, invece, il rimborso delle spese per il viaggio e il soggiorno in Portogallo.

Fonte: Tuttosport