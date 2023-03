Smalling, niente Inter? Volontà di rinnovo con la Roma: lo scenario – CdS

Chris Smalling ha il contratto con la Roma in scadenza a giugno. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la volontà del difensore è quello di restare in giallorosso

RINNOVO? – Chris Smalling ha il contratto con la Roma in scadenza a giugno. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante diverse squadre interessate (fra cui l’Inter, ndr) la volontà del difensore è quella di continuare in giallorosso, con la Roma disposta ad accontentare il desiderio del difensore ex Manchester United. La trattativa è sulla base di un biennale: il difensore vuole lo stesso ingaggio percepito attualmente ed il club giallorosso è pronto ad avvicinarsi a 3,8 milioni netti più bonus. Un segnale di buona volontà da parte del club giallorosso che non vorrebbe togliere a Mourinho il suo miglior difensore per la prossima stagione. Sembra quindi diventare sempre più complicata l’ipotesi di vedere Smalling all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi