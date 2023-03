Pepe sicuro: «Juventus può vincere tutto! Contro l’Inter…»

Simone Pepe, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter e della Juventus analizzando il momento delle due squadre attese dalla doppia sfida nelle semifinali di Coppa Italia

TUTTO – Queste le considerazioni di Pepe: «La Juventus può vincere tutto, nel senso che darà battaglia a chiunque. In campionato ha vinto a Milano facendo una buona partita. L’Inter ha avuto molto più il pallino del gioco, ma la formazione di Allegri ha avuto le occasioni vere con tre-quattro contropiede importanti per poter aumentare il vantaggio. Queste sono gare vere contro squadre forti con il risultato aperto, in cui può succedere di tutto, però la Juve non è un passo indietro a nessuno. Lukaku? Non sta vivendo un momento straordinario, ma a volte disputare le gare internazionali può essere un nuovo trampolino di lancio per gli attaccanti».

Fonte: Tuttosport – Ilaria Masini