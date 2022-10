Pompetti chiude i prestiti Inter in Serie B, ma non dal primo minuto

Dopo le partite disputate venerdì da Samuele Mulattieri e ieri da Franco Carboni, Giovanni Fabbian ed Eddie Salcedo, oggi – tra i giocatori dell’Inter in prestito in Serie B – è il turno di Marco Pompetti. Il centrocampista, però, non partirà da titolare in Perugia-Südtirol.

NON TITOLARE – Marco Pompetti è l’ultimo dei giocatori dell’Inter in prestito in Serie B a scendere in campo in questa giornata. Il centrocampista del Südtirol, tuttavia, non scenderà in campo da titolare. Il tecnico Bisoli decide infatti di farlo partire dalla panchina nella gara in trasferta contro il Perugia.