Acerbi: «Non al 100% per una settimana turbolenta, ma contento»

Acerbi ha parlato nel post partita di Inter-Salernitana, a un’ora dal triplice fischio dell’arbitro Sacchi, con Inter TV. Questo il commento del giocatore, in campo nel lunch match domenicale di Serie A.

BEN INSERITO – Francesco Acerbi valuta Inter-Salernitana: «Abbiamo fatto una buona partita, difficile dopo Barcellona. Un buon approccio dopo l’1-0, l’unica cosa era che potevamo fare prima il 2-0: se hai tante occasioni e non le sfrutti poi rischi. Porta inviolata? Abbiamo avuto un momento un po’ così ma questi periodi ci sono in tutte le squadre. Devi avere la forza di ritrovare compattezza. Io mi sono ambientato al primo giorno, soprattutto grazie ai compagni che sono fantastici. Mi trovo benissimo, devo anche ringraziare loro perché il mister e lo staff li conoscevo. I compagni sono quelli con cui mi devo rapportare e che mi devono far entrare nel gruppo, mi trovo molto bene. Alcuni li conoscevo in Nazionale, altri li avevo affrontati in campionato. Mi hanno fatto trovare come se fossi qui da anni, sono stati bravissimi e questo agevola il tutto. Ruolo? Mi piace più il centrale dei tre, anche centrale di sinistra mi piace parecchio. Oggi dovevo stare un po’ più lì, non ero al 100% per una settimana turbolenta ma giocare da terzo mi piace. Ormai vado per i trentacinque anni faccio un po’ di fatica, ma sono contenta. Fermo alla Lazio nel precampionato? Mentalmente ci devi essere quando sei in squadra, la cosa fondamentale è non abbatterti sapendo in che condizioni sei».