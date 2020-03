Ag. Politano: “Professionista esemplare, in Napoli-Inter darà il massimo”

Politano sarà protagonista di Napoli-Inter con il suo secondo incrocio da ex in neanche un mese. Il suo agente Davide Lippi, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, parla della situazione del suo assistito e dello scambio saltato con Spinazzola a gennaio.

FRESCO EX – Davide Lippi parla di Matteo Politano: «È sereno, sta cercando di inserirsi al meglio nelle dinamiche del Napoli. Trasferirsi a gennaio è sempre abbastanza complesso. Napoli-Inter da ex? Matteo è un professionista esemplare, darà il massimo. Lo scambio saltato con Leonardo Spinazzola? Le cose sono andate in un certo modo. Sono sempre convinto che le cose vadano come devono andare. Spinazzola ha fatto buone partite con la Roma e i giallorossi sono contenti di lui, Politano è andato al Napoli. Va bene così, senza polemiche ulteriori. Chi ha tentato di fare questa operazione sa come sono andate le cose».

CORSA A TRE – L’agente di Politano si esprime anche sulla Serie A: «Finalmente una stagione più combattuta. Mi piace la Lazio, l’Inter è una squadra importante con un allenatore che sta facendo ciò per cui è stato preso. Aspettiamo questo Juventus-Inter quando si giocherà, è davvero un bel campionato. Spero per la Juventus che non ci siano novità rispetto agli ultimi anni, e sono sicuro che Giorgio Chiellini cambierà in meglio questa Juventus».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo