Zara: “Steven Zhang? Fa una cosa decisiva. Inter, attesa risposta”

Steven Zhang ha pesantemente attaccato il presidente della Lega Serie A Dal Pino, con una storia sul suo profilo ufficiale Instagram (vedi articolo). Commentando l’accaduto, il giornalista Furio Zara ha provato a dare una spiegazione dell’uscita del numero uno nerazzurro. Queste le sue parole da “Calcio Totale” su Rai Sport +.

INTER CONTRO LEGA – La nottata appena trascorsa è stata quella in cui l’Inter, anche attraverso Giuseppe Marotta (vedi articolo), ha mostrato la sua contrarietà alla rivoluzione del calendario. Il giornalista Furio Zara si sofferma sull’attacco alla Lega Serie A: «Steven Zhang secondo me fa una cosa decisiva, sposta l’argomento su un altro territorio che è quello della saluta pubblica. È la salute dei cittadini, dei tifosi e degli stessi giocatori: lui sposta l’argomento in un altro territorio. È su questo territorio che adesso si gioca la vera partita. Questo perché, a questo punto, ci attendiamo la risposta di Paolo Dal Pino e degli altri presidenti: arriveranno sicuramente oggi stesso. La presa di posizione di Steven Zhang mi sembra un atto molto forte nei confronti della Lega Serie A, ricordiamo che Dal Pino peraltro è in carica da pochissimo. Non a caso quest’uscita è stata fatta da un presidente straniero».