De Grandis: “Calendario Serie A e Juventus-Inter? Soluzione una sola”

Condividi questo articolo

De Grandis ha partecipato a uno speciale di Sky Sport 24 dedicato all’emergenza Coronavirus nello sport. Sul calendario di Serie A, e in particolare su Juventus-Inter, il giornalista ha avuto da ridire sulle scelte prese, ma ha anche definito inevitabile la conclusione della vicenda.

CAMPIONATO DA CONCLUDERE – Secondo Stefano De Grandis per il calendario di Serie A non è possibile fare diversamente da una strada: «La soluzione è una sola, che giochi a porte chiuse. Sei in una condizione che anche una nevicata, che fa saltare una partita, ti porta a non avere date da recuperare. L’intendimento, nella riunione fatta in serata, è recuperare le sei partite nel weekend, con Juventus-Inter lunedì sera. Questa proposta è stata fatta, ora viene girata alle società che a stretto giro di posta daranno l’OK. Probabilmente si andrà avanti su questa strada perché il campionato abbia una sua conclusione. Non si può permettere il campionato di Serie A di non andare avanti: in Svizzera se lo possono permettere, qui no. Non ci dimentichiamo che, comunque, i ristoranti sono vuoti e i cinema sono chiusi, quindi chiunque sta stringendo la cintura. Se, per la salute pubblica, lo devono fare anche alcune società lo si fa».