Plastino: «Scudetto nei piedi del Milan. Perché non rimettere spareggio?»

L’Inter si avvicina alla sfida conclusiva della stagione contro la Sampdoria a San Siro. I nerazzurri vogliono vincere lo scudetto ma servirà che il Milan cada a Sassuolo. Ecco il pensiero di Michele Plastino.

SPAREGGIO – L’Inter vuole provare a vincere lo scudetto fino all’ultimo secondo, all’ultimo istante. I nerazzurri devono battere la Sampdoria e poi sperare nel ko del Milan a Sassuolo. Per Michele Plastino, intervenuto a Sky Sport, un metodo sarebbe migliore per assegnarlo. «Lo scudetto è nei piedi del Milan. Seguendo il campionato di quest’anno, non sarebbe il caso di rimettere lo spareggio finale? L’emozione di quell’Inter-Bologna di quella volta non me la dimenticherò mai. Ma perché levarci questo spettacolo? Era un momento meraviglioso e anche più giusto».