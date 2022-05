Bartoletti: «Playoff? Ora no, ma uno spareggio scudetto farebbe la storia»

L’Inter e il Milan alle 18 conosceranno il loro destino. Una delle due vincerà lo scudetto con gli impegni contro Sampdoria e Sassuolo che saranno decisivi. Marino Bartoletti, intervenuto a Sky Sport, dice la sua sullo scudetto.

SCUDETTO – Inter e Milan, è la giornata dello scudetto. Chi delle due vincerà? Le quotazioni sono a favore dei rossoneri, ovviamente, ai quali basta un pari a Sassuolo. Su questo tema è intervenuto, a Sky Sport, Marino Bartoletti. «Playoff in Serie A? Io sono un baskettaro. Per adesso va bene così ma chissà in futuro. Il 7 giugno del ’64 si è disputato un playoff in Serie A. Il Milan può vincere senza arrivare a pari punti ma sarebbe davvero affascinante. Giocare una partita in più o in meno non farebbe questa differenza, visto quante ne giocano. Sarebbe sicuramente una sfida che verrebbe ricordata anche tra 50 anni».