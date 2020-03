Plastino: “Europei da rinviare. Inter, davanti alle difficoltà…”

A seguito della sospensione della Serie A, il calendario del calcio internazionale si complica esponenzialmente. Un eventuale rinvio degli Europei aiuterebbe le federazioni a portare a compimento i campionati. Questa è la speranza di Michele Plastino, che ai microfoni di “Radio Sportiva” torna anche su Juventus-Inter.

SOLUZIONE LOGICA – Concludere regolarmente i campionati europei della stagione 2019/2020 non sarà affatto semplice. Il 12 giugno 2020 è previsto l’inizio degli Europei di calcio, ulteriore complicazione nei calendari calcistici. Si sta tuttavia facendo strada l’ipotesi di rinviarne l’inizio, se non addirittura spostarli al 2021. In entrambi i casi, una decisione che incontrerebbe il favore di Michele Plastino. Questa il suo parere: «La soluzione più logica è il rinvio anche degli Europei, facendoli slittare più avanti in estate. Ma dipende tutto da quanto andrà avanti questa situazione di emergenza».

JUVENTUS-INTER – Plastino torna poi sulla sfida di domenica sera, che ha visto l’Inter uscire sconfitta dall’Allianz Stadium. Una sconfitta non disastrosa, ma che mostra come le fragilità dei nerazzurri non sia state neutralizzate da Antonio Conte. L’analisi del giornalista: «[L’Inter] Si è ammosciata davanti alla difficoltà, cosa che non credevo potesse succedere. Ha giocato bene fino a quando è passata in svantaggio».