Coronavirus, Mbappé sottoposto a test precauzionale. Ecco cosa filtra

Coronavirus sempre più preoccupante in Italia e ormai in tutto il mondo. L’epidemia sta coinvolgendo lo sport a ogni livello e anche in Francia i casi aumentano. Sta facendo discutere la situazione di Kylian Mbappé, sottoposto a test precauzionale. Di seguito le ultime novità riportate dell’Equipe

IN ATTESA DELL’ESITO – Nelle ultime ore, si parla molto della situazione di Kylian Mbappé. L’attaccante non si allena da due giorni e sta accusando febbre e mal di gola. In tempi di Coronavirus, ogni precauzione deve essere presa e per questo l’attaccante è stato sottoposto al test. Secondo quanto filtra, il calciatore non dovrebbe essere contagiato, ma l’esito arriverà domani. In caso di positività, invece, tutto il PSG sarebbe messo in quarantena con inevitabili conseguenze per tutta la Champions League e la Ligue 1.