Inter-Getafe, l’idea Uefa per Champions ed Europa League: il rischio

La Uefa sembra essere al momento decisa su Inter-Getafe e gli altri match in programma per Champions ed Europa League

PORTE CHIUSE – Infatti, secondo l’edizione odierna del “Corriere della Sera”, la linea della Uefa su Champions League ed Europa League sarebbe la seguente: “Porte chiuse, questa è la speranza della Uefa per salvare le coppe. Fino a ieri l’indicazione della Federcalcio europea è che l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Inter e Getafe si giocherà giovedì a San Siro a porte chiuse. La soluzione non sembra in linea con le indicazioni del governo che ha parlato di stop alle manifestazioni sportive, ma per i match europei sarà concesso con ogni probabilità un «corridoio»: oggi se ne saprà di più. In Svizzera però hanno vietato in toto tutte le partite, anche quelle internazionali, e deciso di non far disputare giovedì il match di Europa League Basilea-Eintracht Francoforte. La Uefa sta cercando una sede per giocare in un altro Paese“.

SITUAZIONE – Le certezze sul calendario non sarebbero però così forti: “L’emergenza coronavirus intacca le certezze del calcio europeo, a cominciare dalla Champions. Oltre a Valencia-Atalanta, anche Psg-Borussia Dortmund di domani sarà vietata al pubblico, così come Siviglia-Roma di Europa League giovedì. Peraltro proprio Mbappé del Psg ieri non si è allenato, da giorni lamentava un mal di gola“.

EURO 2020 – Occhio anche agli Europei: “Un problema sarà lo spostamento dei giocatori impegnati con le Nazionali tra fine marzo e inizio aprile: l’Uefa spera si possa viaggiare per motivi di lavoro, ma in caso di ulteriori restrizioni dovrà rinviare o posticipare i match. A rischio anche Euro 2020. Slittamento, compressione delle gare e rinvio sono le ipotesi su cui ragionano gli uomini di Aleksander Ceferin, presidente Uefa. Si naviga a vista, tra incertezza e paura“.