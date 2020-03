Cambiasso: “Ipotesi play-off? Sarebbe altro campionato. Pericolo Atalanta”

Esteban Cambiasso, ex calciatore dell’Inter e opinonista, è intervenuto sull”ipotesi play-off per l’assegnazione dello scudetto (lanciata quest’oggi dal presidente della FIGC Gabriele Gravina). Secondo il ‘Cuchu’, in caso di scontri diretti per il titolo, l’Atalanta rappresenterebbe un vero pericolo. Ecco perché

OUTSIDER – Da qualche ora sta circolando con insistenza l’ipotesi play-off, per l’assegnazione del campionato di Serie A. L’idea, lanciata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, avrebbe del clamoroso e intriga parecchio gli addetti ai lavori. L’Atalanta potrebbe sfruttare la situazione peculiare, oltre al suo quarto posto, per mettere paura al trio di battistrada Juventus, Inter e Lazio. Questa l’opinione di Esteban Cambiasso in merito, negli studi di “Sky Sport” prima di Valencia-Atalanta: «Giocare i play-off vorrebbe dire iniziare un altro campionato. Non sarebbe facile per nessuno. Ma credo che in quel caso si riaccenderebbero le speranze scudetto dell’Atalanta. Credo che diventerebbe davvero pericolosa con gli scontri diretti. Molto più che sul lungo periodo».