Plastino: «Acerbi ha vinto un grande male. Ora ricordato solo…»

Michele Plastino è stato ospite anche oggi di Radio Sportiva, parlando dell’Inter ma soprattutto di Francesco Acerbi e delle sue ultime settimane.

CAPACE – Il passato di Francesco Acerbi di colpo è stato dimenticato. Il suo percorso non viene più ricordato da nessuno, il fatto recente incide. Michele Plastino ne parla in questo modo: «Sul valore di Inzaghi non c’è da discutere. Non l’avevo mai visto Acerbi in questa caduta libera alla Lazio. Ha patito un recupero doloroso, il fatto più negativo l’ha avuto lui che ha combattuto un grande male e l’ha vinto. Ora purtroppo viene ricordato solo per lo spiacevole episodio con Juan Jesus».