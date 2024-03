Inzaghi e le scelte di Pasqua: la probabile formazione di Inter-Empoli

Inzaghi disegna la probabile formazione di Inter-Empoli in una Pasqua di lavoro per la squadra nerazzurra. Rimandate alle ultime ore precedenti la partita le scelte iniziali più importanti

PROBABILE FORMAZIONE – Pasqua di vigilia per l’Inter, che prepara il Monday Night contro l’Empoli in programma a San Siro. Nello specifico, vigilia di Inter-Empoli, 30ª giornata di Serie A, che riparte dopo l’ultima sosta internazionale della stagione. E si riparte dal +11 sul Milan secondo dopo la vittoria rossonera a Firenze. Le scelte di Simone Inzaghi per l’undici iniziale di Inter-Empoli sono ormai fatte ma c’è attesa per capire se ci saranno sorpresa. Previsto l’ultimo “provino” decisivo per Yann Sommer, che quasi sicuramente riuscirà a giocare, lasciando Emil Audero in panchina. Inzaghi si affiderà a Francesco Acerbi in difesa, dopo le ultime polemiche. Sulla destra spazio a Benjamin Pavard in difesa e Matteo Darmian a centrocampo. Verso la panchina sia Yann Bisseck sia Denzel Dumfries, che proverà fino all’ultimo a far cambiare idea a Inzaghi. In attacco i gol saranno richiesti al capitano Lautaro Martinez, che adesso vuole migliorare il suo attuale bottino stagionale di reti. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli di Serie A, in attesa degli ultimissimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Empoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.