Pistocchi: “Conte, l’Inter avrebbe dovuto confermargli fiducia. Antonio…”

Maurizio Pistocchi

Maurizio Pistocchi ha parlato dell’Inter, dopo l’eliminazione dalla Champions League, e dell’allenatore nerazzurro Antonio Conte

TWEET – Queste le parole di Maurizio Pistocchi su Inter e Antonio Conte all’interno di un messaggio pubblicato su Twitter. “Quando il Milan di Sacchi fu eliminato dall’Espanyol, tutti i giornali italiani chiesero la testa di Arrigo. Invece Berlusconi confermò la fiducia al tecnico. Come avrebbe dovuto fare oggi la società l’Inter: invece l’ha fatto la Curva Nord. ‘Notte“.

VINCERE – Pistocchi ha poi scritto in un altro tweet. “L’Inter non vince da 10 anni, in 10 anni ha avuto 13 allenatori e tanti giocatori, l’unico della rosa attuale che ha vinto un trofeo importante è Vidal: in un ambiente che non è abituato a vincere, chi sa come si vince è Conte. Infatti è l’unico che fa paura al Sistema“.