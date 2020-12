Eriksen, via dall’Inter a gennaio? Un “ostacolo fiscale” frena l’addio all’Italia

Christian Eriksen è tra i maggiori indiziati a lasciare l’Inter durante la finestra di mercato di gennaio, ma attenzione a questo “ostacolo”

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal Telegraph, la situazione relativa al futuro di Christian Eriksen è in evoluzione. Il centrocampista danese, vista lo scarso minutaggio in campo che gli sta concedendo in campo Antonio Conte, potrebbe salutare l’Inter a gennaio. Tuttavia l’eventuale addio dall’Italia farebbe venire meno anche le agevolazioni fiscali che sono concessi ai lavoratori stranieri dal regime governativo del nostro Paese.

AGEVOLAZIONE – In pratica, si tratta di renderli esenti da tasse per il 50% del loro stipendio. Tuttavia per ottenere questo sgravio fiscale il giocatore dovrebbe restare in Italia per due anni, cosa che non avverrebbe in caso di sua partenza per l’estero a gennaio con cessione a titolo definitivo o in prestito.

Fonte: Mike McGrath – Telegraph.co.uk