Pirlo: «Inter a +7? La Juventus vuole avvicinarsi alla vetta fino all’ultima»

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo non abbandona la possibilità di vincere la Serie A. Dopo Verona-Juventus 1-1 (vedi articolo) l’allenatore ha parlato a “Sky Saturday Night” del distacco dall’Inter, ora sette punti in più con lo stesso numero di partite giocate.

NON MOLLANO – La Juventus deve ancora recuperare la partita col Napoli, ma a parità di gare giocate è a -7 dall’Inter domani attesa dal Genoa. Per Andrea Pirlo il distacco non è problematico: «Inter che può andare a +10 domani? Noi guardiamo sempre partita per partita. Guardiamo la squadra che dobbiamo affrontare, il nostro obiettivo è cercare di vincere il più possibile e di avvicinarci alla vetta per giocarci il campionato fino all’ultima partita».