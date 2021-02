VIDEO – Bologna-Lazio 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Nicola Sansone Bologna-Lazio (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Bologna-Lazio, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



NIENTE RISCATTO – Bologna-Lazio 2-0 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco buio pesto per la Lazio, che perde anche al Dall’Ara. Piero Giacomelli torna ad arbitrare i biancocelesti dopo tre anni dall’ultimo precedente, una discussa partita col Torino, e dopo un quarto d’ora fischia un netto rigore agli ospiti per incredibile ingenuità di Nicolas Dominguez su Joaquin Correa. Dal dischetto va Ciro Immobile, ma Lukasz Skorupski blocca addirittura la battuta del capocannoniere dello scorso campionato. Passano ottanta secondi e Bologna avanti: gran tiro di Riccardo Orsolini respinto da José Manuel Reina, ma sulla respinta arriva Ibrahima Mbaye che segna. 1-0 al 19′, quando poteva essere 0-1 due minuti prima. Al 64′ raddoppio rossoblù: gran scavetto di Roberto Soriano per Musa Barrow e cross al centro, Nicola Sansone anticipa Adam Marusic e con una splendida girata fa 2-0. Il risultato non cambia più, è notte fonda per la Lazio. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.