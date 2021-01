Pirlo, Chiellini ci sarà con l’Inter: «Domani rientra. Valutiamo chi sta bene»

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo è intervenuto ai microfoni di “Juventus TV” alla vigilia di Juventus-Genoa, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia (vedi articolo). Il tecnico bianconero, che domenica sfiderà l’Inter di Conte, svela chi giocherà domani con qualche indicazione in vista del derby d’Italia

RITORNO – Andrea Pirlo ritrova Giorgio Chiellini, che dunque domenica con l’Inter potrebbe scendere in campo dal 1′. Il tecnico bianconero, alle prese con tante assenze, fa le sue valutazioni alla vigilia del match di Coppa Italia con il Genoa: «Stiamo valutando chi sta bene. Rientrerà Giorgio, che si sta allenando con noi da un po’ di tempo, Gigi (Buffon, ndr) partirà dall’inizio e poi valuteremo gli altri domattina. In questo inizio di 2021 ha fatto la differenza la forza mentale che abbiamo messo in campo, abbiamo chiarito bene quali fossero gli obiettivi e da lì siamo ripartiti con forza cercando di pensare solo a noi stessi».