Pioli sicuro: «Derby di ritorno decisivo, a -10 sarebbe stata dura! Svolta»

Pioli è ritornato sulla vittoria dello scudetto considerando il derby di ritorno contro l’Inter decisivo. Il tecnico rossonero, intervistato da Dazn, si è espresso così.

GARA DECISIVA − Pioli ritiene la partita contro l’Inter (1-2) decisiva in chiave scudetto: «Il derby di ritorno sicuramente la partita decisiva. Fosse finita con una vittoria dei nostri avversari, andare a 10 punti sarebbe stato molto difficile. Riuscire a ribaltarla è stata importante non solo per restare lì vicini in classifica ma soprattutto dal punto di vista morale per prendere quella iniezione di fiducia e di entusiasmo. Da lì abbiamo fatto una stagione di altissimo livello. Abbiamo svoltato. A inizio stagione non credo eravamo i migliori ma a fine stagione sicuramente sì. Abbiamo meritato questa vittoria».