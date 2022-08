Inter Primavera, terza vittoria in amichevole: netto successo dei nerazzurri

Terza vittoria in amichevole della preseason per l’Inter Primavera allenata dal tecnico Cristian Chivu: successo dei nerazzurri contro la Virtus Bolzano.

AMICHEVOLE – A seguire il comunicato ufficiale pubblicato dall’Inter sul proprio sito ufficiale. “Terzo successo in amichevole per la Primavera nerazzurra che nell’ultimo test del ritiro di Vipiteno, in Alto Adige, ha sfidato la Virtus Bolzano. 3-0 il risultato finale in favore dei Campioni d’Italia, punteggio ottenuto grazie alle reti di Carboni e Perin nel primo tempo e al gol su rigore di Sarr nella ripresa“.

Fonte: Inter.it