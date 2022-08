Carnevali: «Scamacca in Premier League, fantastico! Scudetto? In pole…»

Giovanni Carnevali, AD Sassuolo, ha parlato del trasferimento di Scamacca al West Ham in Premier League. Grande riconoscimento per la società. Poi dice la sua sulla lotta Scudetto

TRA MERCATO E CAMPO − Carnevali illustra la mission del Sassuolo per poi concentrarsi anche sul campionato: «Siamo una società ambiziosa e la politica che portiamo avanti con i giovani. Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento. Favorita Scudetto? Il Milan parte in pole perché è campione d’Italia, ma Inter e Juventus sono appena dietro: sarà un bel campionato». Queste le sue parole a ‘Il Giornale‘.