Pioli punta l’Inter: «Raggiungere primi 4 posti troppo importante»

Il Milan di Pioli oggi ha perso 3-1 contro l’Udinese, confermando il momento negativo: un punto nelle ultime tre giornate. A Sky Sport, l’allenatore rossonero guarda la corsa con l’Inter e le due romane per i posti Champions League.

DI NUOVO MALE – Il Milan sprofonda di nuovo, dopo che a seguito del derby con l’Inter aveva ottenuto alcune vittorie – nemmeno così limpide. Stefano Pioli segnala l’obiettivo comune: «Raggiungere i primi quattro posti per noi è un obiettivo troppo importante. Non è questione di coperta troppo corta: nelle ultime partite le nostre prestazioni non sono state al livello. Senza la prestazione rischiamo di fare partite del genere. Sono deluso sicuramente dal nostro lavoro, in campionato abbiamo ottenuto troppo poco non giocando come possiamo giocare. Le preoccupazioni ci sono sempre, però dobbiamo sfruttare la sosta per alzare il nostro livello di gioco, attenzione e determinazione. Non possiamo vincere il campionato, ma possiamo vincere questo mini-campionato delle squadre che possono andare in Champions League. Vogliamo e possiamo fare sicuramente meglio».