Precedenti Inter-Juventus: meglio in casa, l’ultima portò un trofeo

Inter-Juventus si giocherà domani e i precedenti sono ultracentenari. L’ultima volta al Meazza è valsa un trofeo, ma in generale sono i bianconeri ad avere avuto la meglio.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il derby d’Italia Inter-Juventus numero 122 in casa. Risale al 28 novembre 1909 l’inizio della storia a Milano di un match sempre indimenticabile, con una grande rivalità: 1-0 in Prima Categoria. In totale 52 vittorie, 38 pareggi e 32 sconfitte, con 197 gol fatti e 144 subiti. L’ultima volta è valsa un trofeo per l’Inter: la Supercoppa Italiana del 12 gennaio 2022, con il gol di Alexis Sanchez valso il 2-1 ai tempi supplementari al 121′. In Serie A invece (contando i campionati a girone unico dal 1929-1930 in poi) 36 vittorie, 29 pareggi e 24 sconfitte, 138 reti all’attivo e 99 al passivo. All’andata è finita 2-0 lo scorso 6 novembre, crollando nella ripresa con le reti della Juventus (vedi highlights). Già in vista altre due partite in stagione, quelle delle semifinali di Coppa Italia ad aprile.

IL TOTALE – Nei precedenti complessivi (casa, trasferta e campo neutro) su 245 partite l’Inter se n’è aggiudicate 74, la Juventus 111 e 60 pareggi, con 301 gol fatti e 349 subiti. In più ci sarebbe il Trofeo Armando Picchi (una sorta di anticipo della Supercoppa Italiana) finito 3-1 a San Siro il 19 giugno 1971, che è una via di mezzo fra partita ufficiale e amichevole. Si è giocato, oltre che in campionato (spareggi inclusi) anche in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, per il momento mai in campo internazionale. E tante volte la partita è valsa ben più dei semplici tre punti in palio, sia da una parte sia dall’altra. Domani non farà eccezione, complice la situazione di classifica e la questione penalizzazione per i bianconeri.