Pioli: “Milan-Juventus? Prima abbiamo il Verona e il derby con l’Inter”

Il Milan di Pioli questa sera ha trovato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, ma con molta fatica. 4-2 al Torino ai tempi supplementari (vedi articolo), con i rossoneri che ora sfideranno la Juventus. Il tecnico, intervistato da Rai Sport +, ha parlato dei prossimi impegni: prima del primo match coi bianconeri ci sono il Verona e il derby con l’Inter.

DOPPIO APPUNTAMENTO – Stefano Pioli celebra la qualificazione del Milan, ma non dimentica la Serie A: «Il campionato è ancora lungo, abbiamo raggiunto un obiettivo importante ma è solamente la semifinale di Coppa Italia, dove affronteremo la Juventus. Come si gioca contro di loro? Con la convinzione necessaria. Affrontiamo una squadra che è la più forte in Italia ma non è imbattibile, però dipenderà molto dalle nostre prestazioni. Adesso pensiamo al campionato, perché credo che prima dell’andata della semifinale di Coppa Italia con la Juventus abbiamo il Verona e poi il derby (Inter-Milan è il 9 febbraio, ndr). Rimaniamo concentrati sulla prossima partita, che è sempre quella più importante».