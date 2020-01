Giroud, proposta Inter ma mercato chiuso. Bloccati tutti dopo Eriksen – Sky

Con Eriksen il mercato dell’Inter dovrebbe essersi chiuso, lasciando a Giroud la possibilità di andare al Tottenham. Per una volta Gianluca Di Marzio non ha aperto con una notizia sui nerazzurri: ecco il primo aggiornamento nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

NIENTE ULTIMO COLPO? – Per Gianluca Di Marzio è possibile che non ci sia più qualcosa da fare da qui alle 20 di venerdì: «Christian Eriksen potrebbe giocare qualche volta come attaccante, dietro Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Ecco perché l’Inter per ora ha deciso di non prendere un attaccante. L’Inter ha bloccato tutte le trattative per Olivier Giroud e per Fernando Llorente. Ha bloccato il prestito di Sebastiano Esposito, che doveva andare a giocare, non ha affondato il colpo per Giroud che aspettava soltanto che l’Inter lo venisse a prendere. Gli ha detto di aspettare di prenderlo per giugno, in realtà il Tottenham negli ultimi minuti ha proposto un contratto di un anno e mezzo. Ci sta che Giroud non aspetti e vada da José Mourinho che lo aspetta. Il Tottenham ha preso Steven Bergwijn, che è il sostituto di Eriksen, e potrebbe prendere anche Giroud. È rimasto Matias Vecino, quindi a centrocampo ce n’è anche uno in più».