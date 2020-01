Venerato: “Marotta e Ausilio annunciano, mercato Inter chiuso! Giroud…”

Condividi questo articolo

L’Inter avrebbe chiuso il suo mercato in entrata, almeno stando a quanto dice Ciro Venerato. Il giornalista, in collegamento da Milano per “Speciale Calciomercato” su Rai Sport +, ha detto di aver saputo da Marotta e Ausilio che dopo Eriksen non ci saranno altri acquisti. Sfumerebbe quindi Giroud.

FINISCE QUI? – Secondo Ciro Venerato non ci saranno altri acquisti negli ultimi tre giorni della sessione invernale di calciomercato: «Credo che i tifosi dell’Inter si debbano accontentare di Christian Eriksen, si fa per dire, perché sia Giuseppe Marotta sia Piero Ausilio mi dicono che il mercato dell’Inter in entrata è chiuso. Olivier Giroud non sarà più acquistato dall’Inter, potrebbe andare al Tottenham, Fernando Llorente resta al Napoli. Soprattutto al momento Matias Vecino resta a Milano, perché le offerte pervenute in questi giorni da Everton e West Ham non convincono Marotta e Ausilio. Se dicono che il mercato è chiuso probabilmente sarà così: per l’attaccante Christian Eriksen potrebbe anche fungere, in certe partite, da seconda punta nel 3-5-2. Con Sebastiano Esposito e Alexis Sanchez che sta tornando l’Inter ha deciso di chiudere il mercato. Gli agenti di Giroud confermano questo stallo, a oggi non sono stati ancora chiamati né da Marotta né da Ausilio».