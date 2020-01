Vecino si riprende l’Inter e “annuncia” la convocazione per Inter-Fiorentina

Condividi questo articolo

Vecino è molto più vicino all’Inter di quello che si crede. Il centrocampista uruguayano sarà tra i protagonisti di Inter-Fiorentina di Coppa Italia, almeno questo è quanto fatto intendere dallo stesso numero 8 nerazzurro

AUTOCONVOCAZIONE – Fino a poche ore fa si è parlato di addio, soprattutto dopo l’arrivo di Christian Eriksen (vedi editoriale). La situazione di Matias Vecino a Milano invece si è ribaltata in brevissimo tempo. Il centrocampista uruguayano stasera dovrebbe essere nella lista dei convocati di Antonio Conte per sfidare la Fiorentina a San Siro. Il condizionale è d’obbligo, ma l’annuncio sembra averlo dato lo stesso Vecino attraverso una storia pubblicata su Instagram: un breve video di presentazione della sfida di domani. In programma Inter-Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia… e Vecino ci sarà? Mercato e sorprese dell’ultimissima ora permettendo, quasi sicuramente sì. Tra qualche ora arriverà la conferma.