Giroud-Inter, stallo! L’attaccante proposto al Tottenham: Chelsea, che fai?

Giroud-Chelsea e l’Inter: l’affare non avanza e il tempo scorre. I nerazzurri sono al bivio decisivo per l’arrivo di una punta. Il francese resta nei pensieri della Beneamata che, però, deve valutare se mettere a segno il colpo in attacco. Di seguito le ultime novità sul Tottenham, riportate dal Daily Star

VALUTAZIONI E CONCORRENZA – Inter e Tottenham ancora protagoniste sul mercato, dopo l’affare Eriksen. Questa volta a tenere banco è il futuro di Olivier Giroud. La punta è da tempo uno dei principali obiettivi nerazzurri come vice-Lukaku, ma la società sta valutando se intervenire o meno in quel ruolo: si è entrati in una fase di stallo. L’agente della punta intanto, secondo gli ultimi rumors, ha offerta la punta al Tottenham che deve sostituire Kane infortunato. Sono, dunque, ore di valutazioni, anche se il Chelsea potrebbe essere titubante nel trattare con una diretta concorrente in Premier League.