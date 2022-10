Pioli: «Leao non era in serata, gara importante questa sconfitta fa male»

Stefano Pioli ha parlato a Dazn della partita persa contro il Torino (vedi report). Il Milan oggi ha perso la seconda partita in Campionato, dopo la sconfitta contro il Napoli.

SERATA – Stefano Pioli è apparso parecchio deluso nel post partita a Dazn. Queste le sue parole dopo la sconfitta del Milan con il Torino: «Non siamo stati lucidi, le partite vanno indirizzate e non lo abbiamo fatto. Non siamo stati bravi nella nostra area e nemmeno nella loro in realtà. Dovevamo stare molto più aperti, loro sono stati molto aggressivi. Siamo stati pericolosi ma con poca qualità. Ho fatto i 3 cambi perché dovevo cambiare qualcosa, cercavo un po’ di spinta in più. Leao non era in serata, è evidente. È un peccato perché era una partita importante e perdere fa male». Così sul fuoriclasse rossonero.

DELUSO – Pioli ha poi continuato, parlando anche dei prossimi impegni del Milan: «Sono deluso perché volevamo continuare la striscia positiva. Ci aspettavamo un risultato positivo, non essendoci riusciti è chiaro ci sia delusione. Dobbiamo subito reagire e dimostrare altre cose. La partita di stasera era importante per tenere la seconda posizione. Anche per tenere il passo del Napoli che sta facendo una grande stagione. La delusione è per quello. Il Campionato però è ancora lungo. Archiviare e ripartire mercoledì c’è la Champions League». Termina così l’intervista di Pioli a Dazn.