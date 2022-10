Juric: «Quello di Messias secondo me era fallo, tira giù il difensore!» 

Ivan Juric ha parlato della vittoria del suo Torino contro il Milan di Pioli a Dazn. L’allenatore granata ha parlato anche del gol di Messias, arrivato dopo una spinta del 30 rossonero ad Alessandro Buongiorno.

NUOVI – Ivan Juric si è calmato e ha risposto alle domande di Dazn dopo la vittoria contro il Milan: «L’arrabbiatura mi è passata, sono contento della vittoria. È da due partite che vedo fame nei mie giocatori e l’hanno avuta anche oggi. A volte ci vogliono delle sensazioni negative. Ogni tanto serve essere più lucidi, io in primis. Va considerato che ci sono tanti ragazzi nuovi, abbiamo bisogno di tempo. Abbiamo tanta ambizione. Bisogna mantenere la concentrazione e lavorare bene». Così sulla vittoria del su Torino.

FALLO NETTO – Juric ha poi visto in diretta a Dazn il fallo di Messias e ha commentato così l’accaduto: «Da lontano non avevo visto, poi ho visto l’immagine su un nostro tablet e mi sembrava fallo. La mia impressione è che lo tiri giù, non saprei. Vedendolo ora per la prima volta, non so forse mi sbaglio io. Dalla mia angolazione sembrava fallo netto. Da questa angolazione sembra un po’ meno. Dall’altra immagine mi sembrava ovvio». Una reazione opposta rispetto a quella avuta in campo.