VIDEO – Spezia-Fiorentina 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Fiorentina, match della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



AL 90′ – Spezia-Fiorentina 1-2 nella dodicesima giornata di Serie A. La Fiorentina trova la continuità dopo il passaggio del turno in UEFA Europa Conference League. Un minuto e potrebbe segnare lo Spezia, ma Pietro Terracciano è bravissimo su Emmanuel Gyasi andato a deviare da posizione centrale. Al 14′ il gol lo fa invece Nikola Milenkovic, di testa su calcio d’angolo. Quattro minuti dopo diagonale di Luka Jovic sul palo, con Christian Kouamé che non riesce a ribadire in rete. Terracciano si esalta ancora su M’Bala Nzola, ma al 35′ un rimpallo favorisce sempre l’attaccante che stavolta non può non pareggiare. Il portiere della Fiorentina è uno dei migliori in campo, a un quarto d’ora dalla fine nega ancora il gol allo Spezia su sinistro a giro di David Strelec. Poco dopo i liguri restano in dieci, per un’entrataccia di Dimitris Nikolaou su Arthur Cabral che gli vale il rosso diretto col VAR. Proprio Cabral, a trenta secondi dal 90′, dopo un tiro di Riccardo Saponara respinto dall’ex Bartlomiej Dragowski fa 1-2. Secondo gol consecutivo per il brasiliano, dopo quello all’Inter.

Video con gli highlights di Spezia-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.