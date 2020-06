Pinamonti: “Riconquistare l’Inter? Risposta scontata ma normale. Genoa…”

Condividi questo articolo

Pinamonti è stata l’unica nota lieta del Genoa, sconfitto 1-3 dalla Juventus questa sera (vedi articolo). L’attaccante ex Inter, sul quale i nerazzurri hanno la clausola di riacquisto, ha parlato a Sky Sport della possibilità di tornare.

SBLOCCATO – Andrea Pinamonti ha segnato il secondo gol in tre giorni, ma il Genoa ha perso 1-3 con la Juventus: «È sempre un’emozione tornare a segnare. Giocando con queste squadre si mette in preventivo non portare a casa punti, mi porto a casa questo gol e speriamo serva a fine stagione. Il gol? Una grandissima emozione, giocavo contro grandissimi campioni con tanta esperienza. È un gol che mi da fiducia: da qui alla fine ci sono tante partite, spero di poterne fare altri. Riconquistare la maglia dell’Inter? Sembra una risposta scontata ma, come penso sia normale, io adesso penso a finire al meglio il campionato. Farò di tutto per aiutare il Genoa a salvarsi, poi dipenderà anche da come farò personalmente questo finale di stagione. Si tireranno le somme, si vedrà a che punto sono della mia crescita e si deciderà, assieme al mio agente, quale sarà il mio futuro. Convocazione in Nazionale? Con Roberto Mancini avevo fatto la tournée con l’Inter quattro anni fa, poi ci siamo separati e non l’ho più visto: non ho avuto modo di approcciarmi con lui».