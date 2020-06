Pedullà: “Conte deve vincere, a sinistra vuole Roberto Carlos? Tonali…”

Condividi questo articolo

Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – a “Sportitalia Mercato” fa il punto sulla trattativa Tonali, obiettivo dichiarato dell’Inter. Poi non manca una stoccata a Conte, a cui viene chiesto di vincere senza lamentarsi del mercato

TONALI CON CALMA – Nessun annuncio di mercato a ridosso di Inter-Brescia, Alfredo Pedullà predica calma: «Dopo Achraf Hakimi, così come per l’esterno sinistro (vedi articolo, ndr), su Sandro Tonali è in atto una fase di stand-by e riflessione. Anche dell’Inter, che finora ha fatto i passi più concreti. È un’operazione che va chiusa presto per evitare il ritorno di altri club interessati, ma non penso che sarà roba di questa settimana».

OBBLIGO DI VITTORIA – Pedullà torna sulla polemica che riguarda il tecnico nerazzurro con il mercato sullo sfondo: «Se ti fanno un mercato importante, devi vincere. Antonio Conte è stato chiamato per vincere, non per vedere i bicchieri. Altrimenti va in cucina e li vede! Occorre solo vincere un trofeo e Conte lo sa. Non è una polemica strumentale del bicchiere pieno o vuoto, ma l’Inter dall’inizio ha voluto accontentare Conte sul mercato. Mandate una mail a Steven Zhang e chiedete se l’Inter ha una rosa inferiore alla Juventus dopo tutto quello che ha speso… Adesso non va bene nemmeno Hakimi? A sinistra chi prendiamo, Roberto Carlos? Allora il problema non è più di bicchiere ma di bottiglia! Adesso Conte deve vincere l’Europa League».