Piccinini: «Inter, reazione tremenda! Ma ha vinto con qualità, senza episodi»

Piccinini commenta la prestazione dell’Inter a Firenze a circa 24 ore di distanza dalla vittoria in rimonta. Il noto giornalista, ospite di “Sky Calcio Club” su Sky Sport 24, si complimenta con la squadra nerazzurra per la reazione allo svantaggio inziale

INTER PREPOTENTE – Solo parole positive da Sandro Piccinini dopo l’ultima vittoria nerazzurra: «Ieri è stato decisivo anche lo spirito dell’Inter, come diceva Beppe Bergomi (vedi dichiarazioni, ndr). La reazione è stata tremenda! Ha avuto un momento che era nel mezzo della tempesta, un uragano nel primo tempo! Uscirne così intatta, con il vestito asciutto, venendo fuori alla grande alla distanza, è stato veramente un test pazzesco. Una prova di forza è quando sei capace di soffrire, però con qualità. Non ha vinto con l’autogol e gli episodi, l’Inter è venuta fuori di prepotenza. Anche per un aspetto fisico, che è venuto fuori rispetto agli avversari. Ha fatto veramente una grande partita». Questa la lettura di Piccinini su Fiorentina-Inter di Serie A.