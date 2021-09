Agoumé, altra presenza da titolare ma brutta sconfitta per il Brest

Agoumé è partito titolare in Nantes-Brest, match di Ligue 1. Il giovane centrocampista in prestito dall’Inter è stato sostituito nel secondo tempo.

TERZA DI FILA – Altra presenza dal primo minuto per Lucien Agoumé. Il centrocampista francese, in prestito dall’Inter, è al suo terzo gettone da titolare in questa stagione. Il match non è però andato nel migliore dei modi per la sua squadra. Il Nantes passa in vantaggio al 27′ con Ludovic Blas e chiude il primo tempo sul punteggio di 1-0. Nella ripresa lo spartito non cambia e i padroni di casa raddoppiano al 55′ con Pedro Chirivella. Lo sfortunato autogol di Lilian Brassier porta la sfida sul 3-0 al 58′. Il Brest trova il gol della bandiera con Jeremy Le Douaron al 67′ ma il punteggio non cambia più: 3-1. 66′ in campo per Agoumé in questa pesante sconfitta in trasferta. Il Brest rimane inchiodato a 4 punti in classifica.