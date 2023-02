Pessina svela un retroscena: «Mi voleva l’Inter! Ma restai al Monza. Poi Milan…»

Matteo Pessina, capitano e simbolo del Monza, in una lunga intervista al collega Stefano Pasquino su Tuttosport ha parlato del suo passato, citando anche l’Inter.

RETROSCENA – Matteo Pessina parla del suo passato tra Monza, Milan e Atalanta, ma svela un retroscena: «Io sono nato a Monza, ho passato dieci in questa società tra settore giovanile e prima squadra. Adriano Gallini mi prese al Milan per 30mila euro, in me vedeva delle doti. Quando il club è stato venduto, subito fecero uno scambio più soldi con l’Atalanta per Conti e a Galliani questa cosa ancora non va giù perché mi avrebbe tenuto lì. Da giovane, anche se mi volevano Milan, Inter, Torino e Sampdoria, sono rimasto a Monza perché stavo bene, mi sentivo a casa e studiavo. E giocare a calcio l’ho visto sempre come uno sfogo. Studiare ti apre molto la mente».

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino