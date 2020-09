Perrone: “Rivalità tra Eriksen e Vidal? Non ci sarà per un motivo preciso”

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Eriksen rimane un punto di domanda nelle idee di Conte, che attende a braccia aperto Vidal (vedi articolo). Roberto Perrone – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24” – spiega perché il danese non entrerà in competizione con il cileno. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

DIVERSI – Christian Eriksen rimane un oggetto estraneo nello scacchiere tattico dell’Inter di Antonio Conte. Secondo Roberto Perrone, la rivalità con Arturo Vidal non esiste: «Un giocatore di questo calibro, per il quale hai speso la cifra che hai speso, ti aspetti che giochi e che lo faccia quasi sempre. Il problema è che quando è arrivato Eriksen, poi dopo un mese si è fermato tutto. Il danese non ha avuto modo di lavorare sul campo e integrarsi con gli altri. Penso che non ci sarà una rivalità con Vidal perché il cileno, come abbiamo visto dalle cifre, è il classico giocatore contiamo per eccellenza. Un centrocampista che canta, porta la croce, sa usare la sciabola e il fioretto. Conte ha avuto Romelu Lukaku quest’anno che ha fatto un sacco di gol, non disdegna i giocatori che fanno tanti gol ma vuole più giocatori che fanno gol e attaccanti che fanno il gioco che vuole lui».