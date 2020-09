Marchisio: “Inter fa paura? Juventus ancora favorita. Mi piace Barella”

Claudio Marchisio

Marchisio ha parlato dell’avvio della prossima Serie A e delle gerarchie al vertice. L’ex centrocampista vede la Juventus ancora una volta come favorita per lo Scudetto rispetto all’Inter. Belle parole per Nicolò Barella. Di seguito le sue dichiarazioni odierne ai microfoni di “Sport Mediaset”

CAMPIONATO E FAVORITA – Claudio Marchisio ha fatto il punto della situazione: «Inter fa paura ai bianconeri? Credo che se una squadra vince lo Scudetto per 9 anni di fila è sempre favorita. Penso, però, che l’ultimo anno e il lockdown abbiano fatto aumentare le possibilità di altre squadre: Inter e nerazzurre su tutte hanno fatto un campionato importante. Bisognerà vedere tutte quante come riusciranno a partire e a reggere tutti questi impegni da qui a Natale. Auguro a Pirlo di vincere tanto, come fatto da calciatore. Giovani come Marchisio? Ho visto un grande Barella. E’ un giocatore che a me piace molto, completo. Sta facendo un percorso di crescita importante. Ora servono anche i gol a uno come lui. Anche Locatelli e Sensi sono due grandi talenti».