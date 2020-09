Vidal-Inter, ci siamo: saluta i compagni? Nuovo segnale dal Barcellona

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal all’Inter, ormai sembra questione di poco tempo, forse solo di ore per vedere il cileno vestire la maglia nerazzurra. Il centrocampista dovrebbe presto arrivare in Italia. Intanto, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, nel pomeriggio potrebbe arrivare un nuovo segnale da Barcellona

QUESTIONE DI ORE – Ormai sembra quasi tutto fatto per l’arrivo di Arturo Vidal in Italia. Il centrocampista dovrebbe presto tornare a disposizione di Antonio Conte dopo la felice esperienza alla Juventus. Il calciatore, secondo quanto riferiscono in Spagna, ha rinunciato a diversi soldi, mentre l’Inter potrebbe versare una cifra simbolica. Intanto da Barcellona potrebbero arrivare nuovi segnali. E’ in programma alle 18,30 di oggi, infatti, l’allenamento del club blaugrana: vedremo se Vidal scenderà regolarmente in campo o se saluterà i compagni prima di partire per Milano.