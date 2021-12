Perrone: «Barella? Episodio di Madrid può capitare! Per l’Inter…»

Roberto Perrone, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter. In particolare, il giornalista, si è focalizzato su Nicolò Barella

EPISODIO – Queste le parole di Roberto Perrone, che non calca la mano su Barella, dopo l’espulsione rimediata nel corso di Real Madrid-Inter: «Barella? A parte l’episodio di Madrid, che può capitare a tutti, è un giocatore importantissimo per l’Inter e per la Nazionale. Fa la differenza, in certe partite è fondamentale. Mi auguro che le sue scelte, sia per i nerazzurri che per l’Italia si avverino».