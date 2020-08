Perisic, gol pesantissimo. Barcellona-Bayern Monaco: super diagonale

E’ in programma questa sera la partita valida per i Quarti di Finale di Champions League Barcellona-Bayern Monaco. Ivan Perisic ha segnato un gol pesantissimo riportando in vantaggio i tedeschi. L’Inter sorride in ottica riscatto: di seguito i dettagli

GOL IN AVVIO – Barcellona-Bayern Monaco è iniziata in modo spettacolare come da attese. I blaugrana sono passati subito in svantaggio, ma sono stati abili a pareggiare la partita grazie a un autogol di Alaba. I tedeschi, però, sono bravi a ripassare subito in vantaggio: grande azione e Ivan Perisic batte il portiere avversario con un tiro diagonale. Gnabry firma poco dopo l’1-3 e Muller l’1-4.